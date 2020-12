Anziani truffati e derubati da finti rappresentanti dell'acquedotto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scoperta una truffatrice che si fingeva carabiniere per estorcere soldi alle vittime 8 settembre 2020 Anziana truffata e derubata di 1.300 euro di gioielli 24 settembre 2020 Hanno suonato il ... Leggi su veneziatoday (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scoperta una truffatrice che si fingeva carabiniere per estorcere soldi alle vittime 8 settembre 2020 Anziana truffata e derubata di 1.300 euro di gioielli 24 settembre 2020 Hanno suonato il ...

micionoia : @f_sven_ @matteosalvinimi Tutti i voti li ha proprio truffati facendo firmare le stesse persone i vari gazebo tanto… - MassimoAmbros12 : @fuoridalcorotv CARO MARIO IO NON SO PIU A CHI CHIEDERE AIUTO PER MIA MADRE E ANZIANI TRUFFATI COMPLICE DIGENTI COMUNE E REGIONE -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani truffati Anziani truffati e derubati da finti rappresentanti dell'acquedotto VeneziaToday Il solito falso tecnico dell’acquedotto Due anziani truffati

MERATE . Un falso tecnico dell’acquedotto l’altra mattina ha truffato un pensionato a Merate e ieri un’anziana a Brivio. Il pretesto è sempre lo stesso: quello di controlla ...

Imperia, anziani truffati con i falsi incidenti: sgominata banda di 15 persone

Contestati 42 raggiri in tutta Italia, sette riusciti o tentati in provincia di Imperia. Alle vittime chiesti denaro, oro o gioielli i per togliere dai guai un loro familiare ...

