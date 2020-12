Anticipazioni X Factor | stasera in tv | pezzi assegnati | Pinguini Tattici Nucleari | tutto sulla puntata di giovedì 3 dicembre

(Di giovedì 3 dicembre 2020)2020, torna l’appuntamento settimanale con i live del talent tra i più seguiti in Italia. L’appuntamento è perin prima serata su Sky Uno dalle 21.15. Leggi anche: Le schede dei concorrenti di X20202020: dove eravamo rimasti Mydrama, Casadilego, Blind, LPOM, NAIP. Sono loro i cinque concorrenti rimasti in gara nell’edizione 2020 di Xdunque si riparte da qui con le nuove performances degli artisti con il viaggio che proseguirà – purtroppo con altre eliminazioni – verso la finale. Gli ospiti del sesto live, a X...

XFactor_Italia : Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una… - CorriereCitta : Anticipazioni X Factor, stasera in tv: pezzi assegnati, Pinguini Tattici Nucleari, tutto sulla puntata di giovedì 3… - Pino__Merola : X Factor 2020, tutte le anticipazioni della semifinale di stasera - SerieTvserie : X Factor 2020, semifinale: anticipazioni, Pinguini Tattici Nucleari ospiti - tvblogit : X Factor 2020, semifinale: anticipazioni, Pinguini Tattici Nucleari ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Factor

Anticipazioni X Factor puntata 3 dicembre 2020, torna l’appuntamento settimanale con i live del talent tra i più seguiti in Italia. L’appuntamento è per stasera in prima serata su Sky Uno dalle 21.15.Il sesto Live di XF2020 ci porta a un passo dalla finale e la tensione cresce. Appuntamento stasera, giovedì 3 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e Now Tv con una manche Featuring (con Alberto Ferrari dei ...