Anticipazioni Beautiful, oggi 3 dicembre: Thomas mette paura a Douglas

Scopriamo insieme cosa ci attende nel prossimo episodio di Beautiful in onda domani 3 dicembre 2020. Tutta la famiglia si stringe intorno a Katie, mentre Thomas si introduce a casa di Ridge e Brooke. Vediamo le Anticipazioni di Beautiful di domani 3 dicembre 2020. La soap americana, in onda tutti i giorni su Canale 5, ci intratterrà domani con le vicende che riguardano lo stato di salute di

