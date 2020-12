Anti crespo | rimedi | trattamenti e prodotti per capelli perfetti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Avete mai pensato di ricorrere ad unper domare i vostri? Può capitare che le basse temperature possano far seccare la chioma. Ma non solo. Ad elettrizzare sono anche i cappelli e le sciarpe in tessuto sintetico che indossiamo per ripararci dal freddo. Inon mancano. Oltre a dover usare phon e spazzola giusti, si può ricorrere aalla cheratina particolarmente efficaci. Curiose di sapere come risolvere il problema? Iniziamo!: come gestiresecchi e indisciplinati Ipossono essere crespi di natura, ma l’uso ditroppo aggressivi può renderli ancora più secchi. Anche ricorrere achimici può portare ad un’eccessiva ...