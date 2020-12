Anna Moroni | “Cercate di essere sereni in questo periodo così triste” Foto

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Chi segue Ricette all’italiana sa cheda qualche puntata prepara ogni giorno una sola ricetta ma dalla cucina di casa sua (). Dopo le prime preoccupazioni da parte del pubblico di Rete 4 è chiaro cheresta a casa perché è giusto che invenga anche lei protetta, come tutte le persone della sua età. Resta sempre la protagonista di Ricette all’italiana ma rende chiaro che questi mesi sono complicati per tutti. Purtroppo siamo in piena pandemia, purtroppo il pericolo è costante ed è una fortuna che la tv riesca a fare compagnia a tantissime persone. Ogni giorno Annina è presente con il suo piatto del giorno, la registrazione è da casa sua, mentre gli altri protagonisti di Ricette all’italiana proseguono come sempre. In aiuto sono ...

RicetteInTv : “Ricette all’italiana”: spaghetti di riso al curry di Anna Moroni - RicetteInTv : “Ricette all’italiana”: cestini con olive e mousse di bufala di Anna Moroni - PacodaCamino : @tizianacampodon @NicolodiDaria @ilmanifesto Il giornalismo di oggi: Allievi dei conservatori! Come state? Cos… - PaluzzoM : Pazzesca Anna Moroni a #thevoicesenior. La vedo in formissima - martina_prados : Anna Moroni nella pubblicità dei disinfettanti a suon di “ti sei lavata le mani tesoro?” #cadutalibera -

Ha un po’ di tempo libero in più Anna Moroni, come tutti e ovviamente le sue giornate in casa le passa soprattutto in cucina. Con gran piacere per tutti è più presente sui social e basta un dolce o un ...Anna Moroni dopo mesi di silenzio rivela i veri motivi che l'hanno portata a dire addio a La Prova del cuoco: non l'hanno richiamata ...