Andrea Damante: il suo Tommaso è tornato a casa. Riavvicinamento natalizio? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il piccolo Tommaso è tornato a casa di Andrea Damante, un segnale per un Riavvicinamento natalizio con Giulia? Andrea Damante (Instagram)Ci sono storie d’amore particolari, soprattutto nel mondo delle spettacolo. Coppie che nonostante problemi e avversità, sono destinate e tenersi legate. I motivi sono diversi, talvolta anche incomprensibili. Con l’avvento dei social, poi, gli indizi che si nascondono dietro ogni foto, video o stories sono davvero tanti. Impossibile tralasciare i dettagli più evidenti, quelli che fanno sognare anche i followers. Si, perchè quando una coppia tanto amata dal pubblico poi scoppia, molti sperano sempre di ritrovarsi il tanto agognato Riavvicinamento, magari grazie a ... Leggi su kronic (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il piccolodi, un segnale per uncon Giulia?(Instagram)Ci sono storie d’amore particolari, soprattutto nel mondo delle spettacolo. Coppie che nonostante problemi e avversità, sono destinate e tenersi legate. I motivi sono diversi, talvolta anche incomprensibili. Con l’avvento dei social, poi, gli indizi che si nascondono dietro ogni foto, video o stories sono davvero tanti. Impossibile tralasciare i dettagli più evidenti, quelli che fanno sognare anche i followers. Si, perchè quando una coppia tanto amata dal pubblico poi scoppia, molti sperano sempre di ritrovarsi il tanto agognato, magari grazie a ...

Antonie34106935 : @vivacecilia2019 @Nina2397991955 Non lo fara', xché lei non ha tradito. Andrea ha dkvuto ammetterlo x forza! C' era… - cidivideunmuro : RT @aidalaverdadera: Le corna stavano meglio tre metri sopra il cielo. Andrea Damante e GDL nei ruoli di step e babi. Se non è così possi… - silvitts : RT @aidalaverdadera: Le corna stavano meglio tre metri sopra il cielo. Andrea Damante e GDL nei ruoli di step e babi. Se non è così possi… - sinopolimariaf : RT @aidalaverdadera: Le corna stavano meglio tre metri sopra il cielo. Andrea Damante e GDL nei ruoli di step e babi. Se non è così possi… - martalosiii : RT @aidalaverdadera: Le corna stavano meglio tre metri sopra il cielo. Andrea Damante e GDL nei ruoli di step e babi. Se non è così possi… -