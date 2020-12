Anche Berizzi contro l’apertura della libreria Altaforte Ma il fascismo non si curava leggendo?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Cernusco sul Naviglio, 3 dic – Puntuale come un’ondata di Covid arriva l’indignazione a comando di Paolo, il quale non poteva certamente perdere l’occasione di unirsi al coro degli strepiti pera Cernusco sul Naviglio. In questi giorni infatti Anpi, Pd, Rifondazione, Pap, Martesana Libera, amici di Peppone e compagni vari sono sul piede di guerra per impediredi una. Sì perché una volta il“si”, adesso invece tentando di impedire di venderli, i libri. Con una bella manifestazione di protesta dai tonivagamente minacciosi.promuove una manifestazione demenziale Un’iniziativa così ...