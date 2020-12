Amici, l’ex ballerino Catello Miotto arrestato per violenza sessuale (Di giovedì 3 dicembre 2020) l’ex ballerino di Amici Catello Miotto è stato arrestato dalla polizia di Fano per scontare in carcere la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione per violenza sessuale. Miotto è accusato di violenza sessuale commessa ai danni dell’ex moglie di un suo amico. Secondo l’accusa fu l’ex marito della donna a sorprendere L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020)diè statodalla polizia di Fano per scontare in carcere la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione perè accusato dicommessa ai danni delmoglie di un suo amico. Secondo l’accusa fumarito della donna a sorprendere L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

FrancescoBonia1 : RT @EmanueleBottoni: Cari amici, l'Italia è questa e cambiarla è dura. Tra l'altro i su citati , unitamente ad altri nomi (ex calciatori) ,… - CronacaSocial : ?? Ex ballerino di #Amici arrestato. L'accusa è gravissima. La sentenza è già definitiva. I DETTAGLI??… - francobus100 : Amici, l'ex ballerino Catello Miotto arrestato per abusi sulla moglie dell'amico: sconterà 2 anni e 11 mesi di carc… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Amici, l'ex ballerino #catello miotto #arrestato per abusi sulla moglie dell'amico: sconterà 2 anni e 11 mesi di carcer… - ilmessaggeroit : Amici, l'ex ballerino #catello miotto #arrestato per abusi sulla moglie dell'amico: sconterà 2 anni e 11 mesi di ca… -

