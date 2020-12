Amici: ex ballerino arrestato per violenza sessuale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Catello Miotto, allievo di danza della terza edizione di Amici, è stato arrestato con la grave accusa di violenza sessuale Foto: Instagram @AmiciufficialeÈ stato arrestato Catello Miotto, allievo di danza di Amici della terza edizione del programma. Il ballerino dovrà restare in carcere una pena definitiva di due anni e undici mesi. Le accuse risalgono al 2010, quando a Bagnala in provincia di Viterbo, Catello si sarebbe recato a casa dell’ex moglie di un suo amico. Lì, come lui ha spesso raccontato in tv, tra i due ci sarebbe stato un rapporto consenziente. L’ex marito della donna sarebbe tornato all’improvviso a casa e li avrebbe sorpresi a letto insieme. Da quel momento in poi è iniziato l’incubo. La donna ha sempre accusato ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Catello Miotto, allievo di danza della terza edizione di, è statocon la grave accusa diFoto: Instagram @ufficialeÈ statoCatello Miotto, allievo di danza didella terza edizione del programma. Ildovrà restare in carcere una pena definitiva di due anni e undici mesi. Le accuse risalgono al 2010, quando a Bagnala in provincia di Viterbo, Catello si sarebbe recato a casa dell’ex moglie di un suo amico. Lì, come lui ha spesso raccontato in tv, tra i due ci sarebbe stato un rapporto consenziente. L’ex marito della donna sarebbe tornato all’improvviso a casa e li avrebbe sorpresi a letto insieme. Da quel momento in poi è iniziato l’incubo. La donna ha sempre accusato ...

fanpage : Arrestato ex ballerino di #Amici per violenza sessuale - PPicerni : Abusi sull'ex moglie di un amico, arrestato il ballerino di Amici Catello Miotto - CronacaSocial : ?? Ex ballerino di #Amici arrestato. L'accusa è gravissima. La sentenza è già definitiva. I DETTAGLI??… - Daviderel4 : RT @fanpage: Arrestato ex ballerino di #Amici per violenza sessuale - Gresy73 : RT @fanpage: Arrestato ex ballerino di #Amici per violenza sessuale -