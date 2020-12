Amici, arrestato l’ex ballerino Catello Miotto. Prelevato a casa e rinchiuso in carcere: la condanna pesantissima (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Catello Miotto, è stato arrestato con accusa di violenza sessuale. Il ballerino, 35 anni, è stato portato in carcere per violenza sessuale. La vicenda risale al 27 febbraio 2010. Miotto era stato accusato di violenza dall’ex moglie di un suo amico e vicino di casa con cui, tra l’altro, il giorno della presunta violenza, aveva trascorso la serata in un noto locale del centro prima di essere cacciato dai buttafuori. L’abuso sarebbe avvenuto il 27 febbraio del 2010 a Bagnaia (in provincia di Viterbo), quando il ballerino, dopo aver passato la serata con il vicino, invece di tornare nel suo appartamento, avrebbe suonato il campanello di quello sottostante, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un exdidi Maria De Filippi,, è statocon accusa di violenza sessuale. Il, 35 anni, è stato portato inper violenza sessuale. La vicenda risale al 27 febbraio 2010.era stato accusato di violenza dalmoglie di un suo amico e vicino dicon cui, tra l’altro, il giorno della presunta violenza, aveva trascorso la serata in un noto locale del centro prima di essere cacciato dai buttafuori. L’abuso sarebbe avvenuto il 27 febbraio del 2010 a Bagnaia (in provincia di Viterbo), quando il, dopo aver passato la serata con il vicino, invece di tornare nel suo appartamento, avrebbe suonato il campanello di quello sottostante, ...

