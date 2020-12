Amici, arrestato il ballerino: il motivo è gravissimo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Catello Miotto è stato arrestato dalla polizia di Fano per scontare in carcere la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione. L'ex ballerino di Amici è accusato di violenza sessuale sull'ex moglie di un suo amico. Il reato, stando a quanto riporta Il Messaggero, risale al 27 febbraio del 2010, quando a Bagnaia, località in provincia di Viterbo, l'ex ballerino della scuola del programma di Maria De Filippi si era recato a casa della donna per sfogarsi. L'ex marito della donna, secondo l'accusa, ha sorpreso i due in camera mentre si consumava l'atto, che la donna accusa essere stato frutto di abuso. Al contrario Catello Miotto si è sempre professato innocente, affermando che la donna fosse consenziente. La condanna definitiva nel novembre 2020 La condanna era diventata definitiva lo scorso 25 novembre , ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 3 dicembre 2020) Catello Miotto è statodalla polizia di Fano per scontare in carcere la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione. L'exdiè accusato di violenza sessuale sull'ex moglie di un suo amico. Il reato, stando a quanto riporta Il Messaggero, risale al 27 febbraio del 2010, quando a Bagnaia, località in provincia di Viterbo, l'exdella scuola del programma di Maria De Filippi si era recato a casa della donna per sfogarsi. L'ex marito della donna, secondo l'accusa, ha sorpreso i due in camera mentre si consumava l'atto, che la donna accusa essere stato frutto di abuso. Al contrario Catello Miotto si è sempre professato innocente, affermando che la donna fosse consenziente. La condanna definitiva nel novembre 2020 La condanna era diventata definitiva lo scorso 25 novembre , ...

