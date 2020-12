Amici, arrestato il ballerino Catello Miotto: era stato accusato di stupro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Pochi giorni fa è arrivata la condanna dopo le accuse di violenza ai danni dell'ex moglie di un amico: finisce in carcere un ex allievo della scuola di Maria De Filippi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 3 dicembre 2020) Pochi giorni fa è arrivata la condanna dopo le accuse di violenza ai danni dell'ex moglie di un amico: finisce in carcere un ex allievo della scuola di Maria De Filippi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

