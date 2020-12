Amici-20: le nuove sfidanti incutono terrore e preoccupazione (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ieri 2 Dicembre 2020 è andato in onda su Italia Uno il daytime di Amici-20 in cui gli aspiranti allievi e allieve hanno mostrato una bravura al di fuori del normale. In particolare una cantante ha colpito una professoressa di canto che ha voluto metterla in sfida con un allieva di Arisa. Tensione e paura di uscire dalla scuola hanno fatto stressare più del dovuto i ragazzi presenti in casetta. Amici-20: Anna Pettinelli affascinata da Giulia? L’esibizione della cantante Giulia Anna Pettinelli che ha cantato un brano di Beyonce ha colpito molto Anna Pettinelli. Così la chiamata nella sala di canto e gli ha detto che la molto colpita e che voleva sentirla cantare nella scuola. Kika pensa già che la Pettinelli la farà sfidare contro di lei e infatti arriva la busta rossa. Dentro c’è scritto quello che Kika teme: Giulia è in sfida contro di lei. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ieri 2 Dicembre 2020 è andato in onda su Italia Uno il daytime di-20 in cui gli aspiranti allievi e allieve hanno mostrato una bravura al di fuori del normale. In particolare una cantante ha colpito una professoressa di canto che ha voluto metterla in sfida con un allieva di Arisa. Tensione e paura di uscire dalla scuola hanno fatto stressare più del dovuto i ragazzi presenti in casetta.-20: Anna Pettinelli affascinata da Giulia? L’esibizione della cantante Giulia Anna Pettinelli che ha cantato un brano di Beyonce ha colpito molto Anna Pettinelli. Così la chiamata nella sala di canto e gli ha detto che la molto colpita e che voleva sentirla cantare nella scuola. Kika pensa già che la Pettinelli la farà sfidare contro di lei e infatti arriva la busta rossa. Dentro c’è scritto quello che Kika teme: Giulia è in sfida contro di lei. ...

MoliPietro : Amici-20: le nuove sfidanti incutono terrore e preoccupazione - Penelop11169172 : @starkboy__ Io sono felicissima, lui e la Eli sono amici,se lei vorrà quando lui uscirà(sempre che lei esca prima)p… - yoongerinee : La voglia di fare nuove amicizie qui su twt Ma la timidezza amici, la timidezza - RobertaFerrero4 : ?? Buongiorno amici, ora in aula del Senato. Comunicazioni del Ministro Speranza sulle nuove misure per fronteggiare… - fraluisoni : Lo spazio era anche per chi come me ci passava solo di tanto in tanto, un luogo stimolante, arricchente, dove incon… -