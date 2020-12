Amaro Natale | la rete boccia l’albero kitsch di Melania Trump

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 3 dicembre 2020)difa discutere il web. Le foto social dell’abete dell Casa Bianca non riscuotono infatti il successo sperato dalla First Lady, che pure ha usato tutto il proprio gusto “” per rendere memorabile l’ultimo albero della presidenza. Un flop social che unisce quindi marito e moglie in un periodo non facile per la First Family degli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Solo i giornali italiani prendono sul serio la notizia del divorzio didie l’audio della vergognadi, che secondo il suo tweet sarebbe ispirato in qualche modo al presidente Kennedy come omaggio per l’amore per l’arte e la cultura portato alla Casa Bianca, non ha convinto, questo è sicuro. Lo stile ...