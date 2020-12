Alunno di 11 anni si uccide durante lezione su Zoom negli Usa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un bambino di 11 anni è morto dopo essersi sparato durante una lezione in remoto, collegato con i compagni e l’insegnante su Zoom. È successo a Woodbridge, in California. Lo riporta il Washington Post. Il bambino, Adan, prima di togliersi la vita, ha staccato il microfono e girato la telecamera del computer perché non venisse ripresa la scena. A dare l’allarme è stata la sorella, che stava seguendo una lezione in remoto, in un’altra stanza. Adan è stato trovato a terra in gravi condizioni. Portato d’urgenza in ospedale, è morto. Non è chiaro il motivo del gesto e come il bambino fosse entrato in possesso dell’arma Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un bambino di 11è morto dopo essersi sparatounain remoto, collegato con i compagni e l’insegnante su. È successo a Woodbridge, in California. Lo riporta il Washington Post. Il bambino, Adan, prima di togliersi la vita, ha staccato il microfono e girato la telecamera del computer perché non venisse ripresa la scena. A dare l’allarme è stata la sorella, che stava seguendo unain remoto, in un’altra stanza. Adan è stato trovato a terra in gravi condizioni. Portato d’urgenza in ospedale, è morto. Non è chiaro il motivo del gesto e come il bambino fosse entrato in possesso dell’arma

Ultime Notizie dalla rete : Alunno anni Positivo alunno di 6 anni, classe in quarantena LA NAZIONE Alunno di 11 anni si uccide durante lezione su Zoom negli Usa

Prima di premere il grilletto, il bambino ha staccato il microfono e girato la telecamera del computer perché non venisse ripresa la scena ...

