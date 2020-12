"Altrimenti, sono pronto a farlo". Video rubato alla Casa Bianca, terremoto-Usa: Trump svela il (vero) piano ai fedelissimi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un Video "rubato". Un Video che, in ipotesi, sarebbe dovuto restare privato, così come privato (anche se fino a un certo punto) era l'evento. Ma il Video, privato, non ci è restato. Siamo alla Casa Bianca, a parlare è Donald Trump. Una piccola folla improvvisata, principalmente membri del partito repubblicano, siamo a una festa natalizia. Ed ecco che il tycoon, che presto dovrà lasciare la residenza di Washington per lasciare spazio a Joe Biden, annuncia il suo piano: ricandidarsi. La voce circolava da tempo anche se ufficialmente non ancora confermata. Ai presenti, Trump afferma: "sono stati quattro anni meravigliosi. Stiamo tentando di farne altri quattro. Altrimenti ci vedremo tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un". Unche, in ipotesi, sarebbe dovuto restare privato, così come privato (anche se fino a un certo punto) era l'evento. Ma il, privato, non ci è restato. Siamo, a parlare è Donald. Una piccola folla improvvisata, principalmente membri del partito repubblicano, siamo a una festa natalizia. Ed ecco che il tycoon, che presto dovrà lasciare la residenza di Washington per lasciare spazio a Joe Biden, annuncia il suo: ricandidarsi. La voce circolava da tempo anche se ufficialmente non ancora confermata. Ai presenti,afferma: "stati quattro anni meravigliosi. Stiamo tentando di farne altri quattro.ci vedremo tra ...

VegaColonnese : Si sono accorti che #IlariaCapua è veterinaria ora che ha messo, parzialmente e timidamente, in discussione il vacc… - swiss_isa : Comprate i vostri regali di Natale su Internet? Date un'occhiata alle alle offerte allettanti. Spesso sono troppo b… - jarjarpad : Cioè valgono le regole della regione Se sono in gialla posso uscire dalla regione altrimenti no? - ninconancovive : @SpudFNVPN Assolutamente si. Se sono sicuri è l’unico modo per uscirne velocemente. Altrimenti con la mobilità odierna staremo così anni - LucaSucci : RT @valy_s: Per poter andare da un GENITORE FUORI REGIONE (e fuori comune nei gg 25-26 e 1/01) deve esserci una REALE NECESSITÀ (insomma un… -

Ultime Notizie dalla rete : Altrimenti sono BORGHI SBOTTA ALLA CAMERA ? "Vergognatevi! Votereste qualsiasi cosa pur di non essere disoccupati!" Radio Radio Nuovo Dpcm, scuola: superiori in aula a gennaio

I licei e gli istituti tecnici, costretti alla didattica a distanza dall'ultimo Dpcm, torneranno a scuola a gennaio. Così ha deciso il Consiglio dei ministri, ...

Riaprire tutto, la cautela dei sindaci "Spetta alla scienza dettare la marcia"

La prudenza regna tra i sindaci della provincia sul fronte delle riaperture e l’avvicinarsi della zona arancione per la Toscana (chiodo fisso, negli ultimi giorni, per il governatore Eugenio Giani). " ...

I licei e gli istituti tecnici, costretti alla didattica a distanza dall'ultimo Dpcm, torneranno a scuola a gennaio. Così ha deciso il Consiglio dei ministri, ...La prudenza regna tra i sindaci della provincia sul fronte delle riaperture e l’avvicinarsi della zona arancione per la Toscana (chiodo fisso, negli ultimi giorni, per il governatore Eugenio Giani). " ...