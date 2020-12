Altri 993 italiani morti di Covid mentre la destra parla solo di veglioni, cene e sci (Di giovedì 3 dicembre 2020) I frutti avvelenati di mesi di negazionismo e sottovalutazioni; di un'estate all'insegna degli affari e la movida prima di tutto. E la totale inconsapevolezza che solo le tanto 'odiate' piccole ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 dicembre 2020) I frutti avvelenati di mesi di negazionismo e sottovalutazioni; di un'estate all'insegna degli affari e la movida prima di tutto. E la totale inconsapevolezza chele tanto 'odiate' piccole ...

dellorco85 : Oggi 993 vittime e il centrodestra ora sta manifestando sui migranti e sui porti. Ancora. Può pure non piacervi Con… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 993 morti e 23.225 nuovi contagi - mecca_salvatore : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, altri 993 morti e 23.225 nuovi contagi - ClaudioAgos : RT @dellorco85: Oggi 993 vittime e il centrodestra ora sta manifestando sui migranti e sui porti. Ancora. Può pure non piacervi Conte, ma r… - ciafella : RT @dellorco85: Oggi 993 vittime e il centrodestra ora sta manifestando sui migranti e sui porti. Ancora. Può pure non piacervi Conte, ma r… -