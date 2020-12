Allarme nel mercato di Yuhuan per caso di Covid-19 su animali (Di giovedì 3 dicembre 2020) Allarme in Cina per la positività al Coronavirus di un campione di carne di maiale. Carne di maiale positiva al nuovo Coronavirus: era in un mercato in Cina su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020)in Cina per la positività al Coronavirus di un campione di carne di maiale. Carne di maiale positiva al nuovo Coronavirus: era in unin Cina su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Allarme #femminicidi: sono 91 le donne vittime di omicidio nei primi dieci mesi del 2020. Sono i dati del rapporto… - __Dissacrante__ : Poi si scopri' che l'NSA finanziava gli stessi che attaccavano l'NSA. O qualsivoglia acronimo che ci sta bene dopo… - qui_finanza : Vaccino Covid, l’allarme dell’Interpol: dosi in mano alla criminalità organizzata L'allarme è stato lanciato dall'I… - MauroDelCorno : Allarme Ibm: i vaccini anti Covid nel mirino degli hacker. L’esperto: “Dietro gli attacchi forse Cina, Russia e Co… - francescocolucc : RT @vaticannews_it: #2dicembre #Nelmondo #AIDS @JesuitsAfrica Non abbassare la guardia @Oikoumene Su #Youtube canti per #Natale Progetto… -