Algeria sospesa, strangolata dalla crisi e senza presidente. Così avanzano il caos e il bavaglio per gli oppositori (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’Algeria è senza presidente. Il 28 ottobre il portavoce di Adbelmadjid Tebboune, eletto a dicembre 2019 durante uno scrutinio fortemente contestato dal movimento di protesta popolare, ha fatto sapere che il capo dello Stato è risultato positivo al Covid-19. “Il suo stato di salute è ottimo e non ci inquieta”, ha dichiarato la presidenza. Tebboune, 74 anni, dopo una settimana di isolamento è stato portato prima all’ospedale di Algeri, poi trasferito d’urgenza in Germania da dove “il presidente della Repubblica porta avanti le sue attività quotidiane”. È dal 15 ottobre che Tebboune non appare in pubblico. Da allora circolano regolarmente voci sul suo “imminente ritorno in patria”, fino ad ora mai avvenuto. La presidenza non lascia trapelare ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute, e comunicati laconici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’. Il 28 ottobre il portavoce di Adbelmadjid Tebboune, eletto a dicembre 2019 durante uno scrutinio fortemente contestato dal movimento di protesta popolare, ha fatto sapere che il capo dello Stato è risultato positivo al Covid-19. “Il suo stato di salute è ottimo e non ci inquieta”, ha dichiarato la presidenza. Tebboune, 74 anni, dopo una settimana di isolamento è stato portato prima all’ospedale di Algeri, poi trasferito d’urgenza in Germania da dove “ildella Repubblica porta avanti le sue attività quotidiane”. È dal 15 ottobre che Tebboune non appare in pubblico. Da allora circolano regolarmente voci sul suo “imminente ritorno in patria”, fino ad ora mai avvenuto. La presidenza non lascia trapelare ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute, e comunicati laconici ...

clikservernet : Algeria sospesa, strangolata dalla crisi e senza presidente. Così avanzano il caos e il bavaglio per gli oppositori - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Algeria sospesa, strangolata dalla crisi e senza presidente. Così avanzano il caos e il bavaglio per gli oppositori ht… - Noovyis : (Algeria sospesa, strangolata dalla crisi e senza presidente. Così avanzano il caos e il bavaglio per gli oppositor… - erregi69 : Algeria sospesa, strangolata dalla crisi e senza presidente. Così avanzano il caos e il bavaglio per gli oppositori - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Algeria sospesa, strangolata dalla crisi e senza presidente. Così avanzano il caos e il bavaglio per gli oppositori ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Algeria sospesa Algeria sospesa, strangolata dalla crisi e senza presidente. Così avanzano il caos e il bavaglio per gli… Il Fatto Quotidiano EMIRATI ARABI UNITI. Abu Dhabi vuole sanzionare Algeri per il legame con Ankara

Gli Emirati Arabi Uniti avrebbero minacciato l'Algeria di sanzioni per la sua cooperazione con la Turchia. Le autorità emiratine hanno messo in guardia i loro omologhi algerini e hanno fatto mina ...

Sahara Occidentale, fine della tregua tra Marocco e Polisario

Una questione mai chiusa si è riaperta venerdì 13 novembre 2020, quella nel Sahara Occidentale. Dopo anni di apparente silenzio, tra mancato referendum, ...

Gli Emirati Arabi Uniti avrebbero minacciato l'Algeria di sanzioni per la sua cooperazione con la Turchia. Le autorità emiratine hanno messo in guardia i loro omologhi algerini e hanno fatto mina ...Una questione mai chiusa si è riaperta venerdì 13 novembre 2020, quella nel Sahara Occidentale. Dopo anni di apparente silenzio, tra mancato referendum, ...