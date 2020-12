Alex Schwazer, la Procura di Bolzano chiede l’archiviazione (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Procura della Repubblica di Bolzano ha chiesto al Gip di non procedere nei confronti di Alex Schwazer per la positività al controllo antidoping del 1° gennaio 2016. Richiesta di archiviazione su cui dovrà pronunciarsi il Gip Walter Pelino, il quale dovrà decidere se scrivere la parola fine sulla vicenda o se rinviare a giudizio il Campione Olimpico di Pechino 2008. Il marciatore ha sempre sostenuto l’ipotesi di una manipolazione ai suoi danni e proprio davanti a Pelino si era consumato l’incidente probatorio sulle provette del controllo. Un’eventuale archiviazione non metterà comunque in discussione le decisioni della giustizia sportiva, ovvero gli otto anni di squalifica sentenziati dal Tas ad agosto e confermati dal Tribunale federale svizzero. Un’archiviazione, però, potrebbe aprire altre strade per la difesa del ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ladella Repubblica diha chiesto al Gip di non procedere nei confronti diper la positività al controllo antidoping del 1° gennaio 2016. Richiesta di archiviazione su cui dovrà pronunciarsi il Gip Walter Pelino, il quale dovrà decidere se scrivere la parola fine sulla vicenda o se rinviare a giudizio il Campione Olimpico di Pechino 2008. Il marciatore ha sempre sostenuto l’ipotesi di una manipolazione ai suoi danni e proprio davanti a Pelino si era consumato l’incidente probatorio sulle provette del controllo. Un’eventuale archiviazione non metterà comunque in discussione le decisioni della giustizia sportiva, ovvero gli otto anni di squalifica sentenziati dal Tas ad agosto e confermati dal Tribunale federale svizzero. Un’archiviazione, però, potrebbe aprire altre strade per la difesa del ...

