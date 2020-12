Alessandro Cecchi Paone e Paolo Brosio: “Nel 1991 ci siamo baciati in bocca” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alessandro Cecchi Paone a Pomeriggio 5 ha confessato a Barbara d’Urso di aver baciato in bocca Paolo Brosio. Una rivelazione che ha lasciato tutti di sasso e che non è stata smentita dal conduttore toscano presente in studio, anche se la chiusura di Cecchi Paone “anche a me, come alla fidanzata di ora, chiamava topolone” fa presupporre che si sia trattata di una battuta mal riuscita. “Ci siamo baciati”, ha detto Cecchi Paone, entrando poi nei dettagli di quanto accaduto tanti anni fa. “Abbiamo lavorato a lungo insieme al Tg4 a Milano 2, durante la Guerra del Golfo. Era il 1990, 1991 Una notte eravamo stravolti, stanchi e soli e ci siamo ... Leggi su biccy (Di giovedì 3 dicembre 2020)a Pomeriggio 5 ha confessato a Barbara d’Urso di aver baciato in bocca. Una rivelazione che ha lasciato tutti di sasso e che non è stata smentita dal conduttore toscano presente in studio, anche se la chiusura di“anche a me, come alla fidanzata di ora, chiamava topolone” fa presupporre che si sia trattata di una battuta mal riuscita. “Ci”, ha detto, entrando poi nei dettagli di quanto accaduto tanti anni fa. “Abbiamo lavorato a lungo insieme al Tg4 a Milano 2, durante la Guerra del Golfo. Era il 1990,Una notte eravamo stravolti, stanchi e soli e ci...

InConTraSrl : #COVID sotto l'albero tra lockdown e #vaccino @ecisnetto ne ha parlato nella #WarRoom con @piersileri (Medico Chir… - BITCHYFit : Alessandro Cecchi Paone e Paolo Brosio: “Nel 1991 ci siamo baciati in bocca” - infoitcultura : Alessandro Cecchi Paone: ”Io e Paolo Brosio ci siamo baciati” - teleischia : GUARDA IN TV. SPECIALE ALESSANDRO CECCHI PAONE, LA PANDEMIA TRA VIRUS E VACCINI. IN ONDA ALLE 16.05 - PaperFirst : RT @InConTraSrl: Covid sotto l'albero tra lockdown e vaccino. Ne parliamo nella #WarRoom con @ecisnetto @piersileri (Vice Ministro della Sa… -