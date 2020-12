Albano | lo accusano di aver raccomandato Jasmine e Antonella Clerici decide di raccontare la verità

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 3 dicembre 2020)è sempre sulla cresta dell’onda e, nonostante non sia più un ragazzino, è pieno di impegni, alcuni anche abbastanza gravosi.non si è mai fermato e, oltre alla sua attività artistica, si occupa, ogni volta che gli é possibile, della sua tenuta e dei terreni che la circondano.ha sempre raccontato di seguire da vicino i suoi figli anche se cerca di non dare mai loro l’impressione di farlo. Li lascia liberi nelle loro scelte ma non li perde mai di vista. Come ha più volte detto, per lui non c’è alcuna differenza tra i figli di primo e quelli di secondo letto anche sei i figli avuti da Romina Power sono armai grandi, lui non ha mai smesso di fare loro da padre.e il rapporto conflittuale con Yari Yari non ha mai fatto mistero di none un buon rapporto con il ...