Alba Parietti vuota il sacco: «Maradona non c'ha mai provato con me. Ecco perché…» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alba Parietti ha rilasciato un'intervista al programma "I Lunatici" su Rai Radio 2. L'opinionista ha raccontato alcuni dettagli sul suo rapporto con il Diego Armando Maradona, morto lo scorso 25 novembre per un arresto cardiaco. Poi la showgirl torinese è tornata a commentare l'esperienza del figlio Francesco Oppini nella casa del 'Grande Fratello Vip'. leggi anche l'articolo —> Raffaella Carrà su Maradona: «Lo conobbi nel 1979. Per me passò una notte in carcere» Alba Parietti: «Maradona non ci ha mai provato con me, Ecco perchè…» Apprezzata da sempre per la sua bellezza e sensualità, che ha fatto capitolare parecchi uomini, Alba Parietti ha confidato di aver visto Diego Armando

