(Di giovedì 3 dicembre 2020) MILANO, 03 DIC - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo a modello 45, e quindi al momento senza ipotesi di reato né indagati, sulle, per un totale di circa 2 milioni e ...

AnsaLombardia : Al vaglio consulenze Casaleggio-P.Morris. Al momento indagine conoscitiva senza ipotesi reato né indagati | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : vaglio consulenze

La Gazzetta del Mezzogiorno

Delle prime creature che diedero origine al fantastico zoo metallico si è persa ogni traccia, capostipiti perdute in un tempo troppo lontano, dinosauri che hanno ormai perso la piega. Si sa tuttavia c ...Pedicini, D'Amato, Corrao ed Evi lasciano in contrasto con le scelte del Movimento. Un'ipotesi al vaglio la transizione nei Verdi ...