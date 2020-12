Al Global Hair Loss Summit la protagonista è tecnologia italiana del capello

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Labitalia) - I problemi di capelli riguardano uomini e donne in percentuali elevatissime. Stando alle più accreditate statistiche, il 18% delle donne soffre di alopecia/diradamenti in adolescenza, il 35% prima della menopausa, il 50% dopo la menopausa; oltre il 65% delle pazienti trattate con farmaci chemioterapici subisce l'alopecia da chemioterapia e il 47% delle donne con il cancro considera la perdita dei capelli come l'aspetto più traumatico della chemioterapia; il 70% degli uomini presenta anomalie di capelli dai 20 anni in poi; l'alopecia universale colpisce il 2% della popolazione. Un problema non solo estetico, ma anche di salute, del corpo e della psiche. Dal 4 al 6 dicembre, la questione capelli èdel Un focus di primo piano verrà riservato a una realtà tuttache ha saputo farsi strada nel mondo ...