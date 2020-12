Agguato nel Cosentino,atti potrebbero andare a Dda Catanzaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) CASSANO ALLO IONIO, 03 DIC - potrebbero presto passare alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro le indagini sull'omicidio di Giuseppe Gaetani, di 50 anni, di Cassano allo Ionio, ucciso ieri ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020) CASSANO ALLO IONIO, 03 DIC -presto passare alla Direzione distrettuale antimafia dile indagini sull'omicidio di Giuseppe Gaetani, di 50 anni, di Cassano allo Ionio, ucciso ieri ...

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Agguato nel Cosentino,atti potrebbero andare a Dda Catanzaro Vittima sarebbe stata legata a pre… - AnsaCalabria : Agguato nel Cosentino,atti potrebbero andare a Dda Catanzaro. Vittima sarebbe stata legata a presunto boss della Si… - CorriereQ : Agguato nel Cosentino,atti potrebbero andare a Dda Catanzaro - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Agguato in Calabria, 50enne assassinato a colpi di pistola Per investigatori era legato a presu… - ClaraVarano : RT @AnsaCalabria: Agguato in Calabria, 50enne assassinato a colpi di pistola. Per investigatori era legato a presunto boss ucciso nel 2018… -