LietellalietaM : RT @Gazzettino: Giorgio Palù nuovo presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco - ellypolly68 : AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, GIORGIO PALÙ È IL NUOVO PRESIDENTE Finalmente una buona notizia! - LMtredici : RT @Gazzettino: Giorgio Palù nuovo presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco - Gazzettino : Giorgio Palù nuovo presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco - ___vipera___ : RT @rtl1025: ?? Giorgio #Palù sarà il nuovo presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (#Aifa). La Conferenza delle Regioni, in seguito al… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenzia italiana

Il Gazzettino

"Le annunciate chiusure di outlet, centri e parchi commerciali nei giorni delle festività natalizie e nei week end che li precedono ...Roma, 03 dic 11:29 - (Agenzia Nova) - L’Italia è ben posizionata per raggiungere l’obiettivo del 50 per cento di energia da fonti rinnovabili al 2030 stabilito dal Piano nazionale integrato per ...