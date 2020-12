Adua Del Vesco, bufera al GfVip per la frase sui disabili (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Un altro scivolone all’interno della casa. Questa volta le parole infelici sono state pronunciate da Rosalinda Cannavò. Ecco cosa ha detto l’attrice all’interno del reality show. Scopriremo probabilmente nel corso della prossima puntata in diretta del programma, condotto da Alfonso Signorini, se ci saranno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Un altro scivolone all’interno della casa. Questa volta le parole infelici sono state pronunciate da Rosalinda Cannavò. Ecco cosa ha detto l’attrice all’interno del reality show. Scopriremo probabilmente nel corso della prossima puntata in diretta del programma, condotto da Alfonso Signorini, se ci saranno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Louissmouth : RT @choriflettuto20: Dayane a Tommaso sull'uscita di Francesco: 'Stai tranquillo, non é la fine del mondo' Dayane ad Adua: 'Se esci tu esco… - justgoldsigns : Non Rosalinda detta vergine della valle che dice 'sta cosa che sembro handicappata' rendetevi contro di chi support… - softirosy : RT @choriflettuto20: Dayane a Tommaso sull'uscita di Francesco: 'Stai tranquillo, non é la fine del mondo' Dayane ad Adua: 'Se esci tu esco… - choriflettuto20 : Dayane a Tommaso sull'uscita di Francesco: 'Stai tranquillo, non é la fine del mondo' Dayane ad Adua: 'Se esci tu e… - soli_dea : @caroltrilly Parole di Adua del vesco alla Arcuri 'So che stai attraversando un periodo buio: dopo le tue ultime ap… -