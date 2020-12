Aceto di mele fatto in casa: Ecco come riciclare le bucce e il torsolo della mela (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chi è appassionato di prodotti naturali, sa quanto l’Aceto sia indispensabile praticamente in ogni occasione, di solito, per questo scopo, si utilizza l’Aceto bianco di vino, anche perché costa molto poco, ma è sempre necessario diluirlo. Invece l’Aceto di mele, essendo molto più delicato, può in molti casi sostituirlo ed essere usato puro, certo non ha molto senso acquistare qualcosa di più caro solo per non fare la fatica di aggiungere un po’ d’acqua, ma se imparassimo a farcelo in casa usando gli scarti? Sarebbe un risparmio davvero eccezionale, inoltre avendolo sempre a disposizione potremo usarlo in mille altri modi, primo fra tutti quello per cui in realtà è nato, ovvero per cucinare, ma anche per trattare i nostri capelli. Già che però siamo in vena di riciclo, vedremo anche altri due metodi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chi è appassionato di prodotti naturali, sa quanto l’sia indispensabile praticamente in ogni occasione, di solito, per questo scopo, si utilizza l’bianco di vino, anche perché costa molto poco, ma è sempre necessario diluirlo. Invece l’di, essendo molto più delicato, può in molti casi sostituirlo ed essere usato puro, certo non ha molto senso acquistare qualcosa di più caro solo per non fare la fatica di aggiungere un po’ d’acqua, ma se imparassimo a farcelo inusando gli scarti? Sarebbe un risparmio davvero eccezionale, inoltre avendolo sempre a disposizione potremo usarlo in mille altri modi, primo fra tutti quello per cui in realtà è nato, ovvero per cucinare, ma anche per trattare i nostri capelli. Già che però siamo in vena di riciclo, vedremo anche altri due metodi ...

ombrerosse_ : @zerocarbon3lla Disclaimer per i puristi, Ricetta di famiglia: cipolla bianca marinata in zucchero e aceto di mele… - dar_casartelli : RT @Bluefidel47: Ma davvero? E chi ve le racconta queste baggianate?il viso va lavato con acqua ed aceto di mele come tutto il corpo. Basta… - mrluke1969 : @Bluefidel47 W l'aceto mele?? - massimparisi : RT @Bluefidel47: Ma davvero? E chi ve le racconta queste baggianate?il viso va lavato con acqua ed aceto di mele come tutto il corpo. Basta… - RitaamariaB : RT @Bluefidel47: Ma davvero? E chi ve le racconta queste baggianate?il viso va lavato con acqua ed aceto di mele come tutto il corpo. Basta… -

Ultime Notizie dalla rete : Aceto mele Usi e benefici dell'aceto di mele: la guida definitiva Fine Dining Lovers Insalata di cardi

Il cardo è un ortaggio prevalentemente invernale, molto diffuso in Italia, della stessa famiglia dei carciofi. A seconda della varietà, può avere sia costole bianche e spinose o lisce. In cucina si us ...

La cipolla: sette ricette per valorizzarla al meglio

La cipolla: molto più di un semplice ingrediente. Scopriamo sette ricette in cui potremo darle il ruolo da protagonista. Ne conoscete altre?

Il cardo è un ortaggio prevalentemente invernale, molto diffuso in Italia, della stessa famiglia dei carciofi. A seconda della varietà, può avere sia costole bianche e spinose o lisce. In cucina si us ...La cipolla: molto più di un semplice ingrediente. Scopriamo sette ricette in cui potremo darle il ruolo da protagonista. Ne conoscete altre?