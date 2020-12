Acca Larentia, la Lega contro lo sgombero: “Tutelare memoria storica” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – “La proposta dello sgombero dei locali in via Acca Larentia voluta dalla presidente Lozzi, ci vede fortemente contrari. La matrice che muove tali proposte è frutto dell’odio ideologico e non di un reale interesse per la città”. E’ quanto dichiarato da Flavia Cerquoni, capogruppo della Lega in Municipio VII, a Roma. Una presa di posizione netta contro le intenzioni di Monica Lozzi, attuale presidente del VII Municipio che a settembre scorso firmò un documento indirizzato a Roma Capitale, prefettura di Roma, Inps, Inail e Ater per chiedere lo sgombero anche di Acca Larentia. Acca Larentia: luogo della memoria italiana La Lozzi, eletta con il M5S, a luglio lasciò i pentastellati per aderire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – “La proposta dellodei locali in viavoluta dalla presidente Lozzi, ci vede fortemente contrari. La matrice che muove tali proposte è frutto dell’odio ideologico e non di un reale interesse per la città”. E’ quanto dichiarato da Flavia Cerquoni, capogruppo dellain Municipio VII, a Roma. Una presa di posizione nettale intenzioni di Monica Lozzi, attuale presidente del VII Municipio che a settembre scorso firmò un documento indirizzato a Roma Capitale, prefettura di Roma, Inps, Inail e Ater per chiedere loanche di: luogo dellaitaliana La Lozzi, eletta con il M5S, a luglio lasciò i pentastellati per aderire ...

Ultime Notizie dalla rete : Acca Larentia Acca Larentia, la Lega contro lo sgombero: “Tutelare memoria storica” Il Primato Nazionale Acca Larentia, la Lega dice no allo sgombero: "E' parte integrante della storia della destra"

Contestata la scelta di inserire Acca Larentia tra i locali da sgomberare. Flavia Cerquoni (Lega): “E’ un luogo della memoria italiana” ...

