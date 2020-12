A Torino buoni spesa per le famiglie in difficoltà per il Covid dal 9 dicembre (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Comune di Torino si prepara a distribuire nuovi buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa della seconda ondata Covid. Due milioni di euro in buoni spesa per le famiglie in difficoltà economica. Dal 9 dicembre sarà possibile presentare le domande per il servizio messo a disposizione dalla Città di Torino grazie alle nuove risorse stanziate attraverso il decreto Ristori Ter per il contrasto alla povertà alimentare. La misura del governo stabilisce per il capoluogo piemontese 4 milioni e 600 mila euro di risorse. Di questi 2 milioni e mezzo di euro saranno utilizzati per buoni spesa per l’acquisto di cibo fresco, mentre gli altri due ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Comune disi prepara a distribuire nuoviper leina causa della seconda ondata. Due milioni di euro inper leineconomica. Dal 9sarà possibile presentare le domande per il servizio messo a disposizione dalla Città digrazie alle nuove risorse stanziate attraverso il decreto Ristori Ter per il contrasto alla povertà alimentare. La misura del governo stabilisce per il capoluogo piemontese 4 milioni e 600 mila euro di risorse. Di questi 2 milioni e mezzo di euro saranno utilizzati perper l’acquisto di cibo fresco, mentre gli altri due ...

