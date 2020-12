A Natale si viaggia sulla tavola del Friuli Venezia Giulia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Di questi tempi solo i sapori possono viaggiare e in Friuli Venezia Giulia diverse aziende hanno deciso di promuovere la vendita online dei prodotti locali, per mantenere vivo il legame con questa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020) Di questi tempi solo i sapori possonore e indiverse aziende hanno deciso di promuovere la vendita online dei prodotti locali, per mantenere vivo il legame con questa ...

infoitinterno : Dpcm 3 dicembre: feste di Natale solo tra conviventi, viaggia solo chi deve rientrare nella residenza - PoliticaNewsNow : La Stampa - A Natale non si viaggia lite sulle visite ai nonni - peterkama : a natale non si viaggia #lastampa - naif21714540 : RT @LIntelligente: A #messa si va, ma bisogna finire presto Il #regalo si acquista, ma non si consegna a casa Si viaggia tra regioni, m… - AntoniaPenna2 : RT @LIntelligente: A #messa si va, ma bisogna finire presto Il #regalo si acquista, ma non si consegna a casa Si viaggia tra regioni, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale viaggia Babbo Natale viaggia on line: risponde in diretta Facebook il Resto del Carlino Nuovo DPCM – Natale e Capodanno blindati, ma ristoranti aperti a pranzo

Divieto di lasciare la propria regione per tutte le festività, dal 21 dicembre al 6 gennaio, e proibito lasciare anche il proprio Comune a Natale, Santo - ParmaPress24 ...

DPCM di Natale: stop agli spostamenti tra Regioni (e a Natale e Capodanno anche tra Comuni)

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse e nei giorni di festa anche tra Comuni ...

Divieto di lasciare la propria regione per tutte le festività, dal 21 dicembre al 6 gennaio, e proibito lasciare anche il proprio Comune a Natale, Santo - ParmaPress24 ...Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse e nei giorni di festa anche tra Comuni ...