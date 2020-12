A 20 anni in clinica psichiatrica: sedute di elettroshock ma la diagnosi è sbagliata (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lucy Dawson, 24enne inglese, è ora una modella di successo, laureata in criminologia e con un discreto seguito su Instagram. Il suo passato non è però tutto rose e fiori: a seguito di una diagnosi sbagliata è stata in passato ricoverata in un reparto psichiatrico e sottoposta a sedute di elettroshock. L’esperienza l’ha sconvolta profondamente, e la modella ha voluto raccontare la sua storia a The Sun. L’inizio del calvario Nel 2016, a soli 20 anni, Lucy aveva cominciato a lamentare mal di testa acuto, vista annebbiata e confusione mentale. La ragazza ha così ricordato i momenti prima del ricovero: “Una mattina la mia migliore amica mi ha trovato nella mia stanza, che avevo ridotto in condizioni penose, seduta sul pavimento e con gli occhi gonfi: non ero in grado di dire nulla, ho solo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lucy Dawson, 24enne inglese, è ora una modella di successo, laureata in criminologia e con un discreto seguito su Instagram. Il suo passato non è però tutto rose e fiori: a seguito di unaè stata in passato ricoverata in un reparto psichiatrico e sottoposta adi. L’esperienza l’ha sconvolta profondamente, e la modella ha voluto raccontare la sua storia a The Sun. L’inizio del calvario Nel 2016, a soli 20, Lucy aveva cominciato a lamentare mal di testa acuto, vista annebbiata e confusione mentale. La ragazza ha così ricordato i momenti prima del ricovero: “Una mattina la mia migliore amica mi ha trovato nella mia stanza, che avevo ridotto in condizioni penose, seduta sul pavimento e con gli occhi gonfi: non ero in grado di dire nulla, ho solo ...

