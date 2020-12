8 dicembre e misure anti Covid. Spostamenti, locali, negozi: cosa si può fare e cosa è vietato (Di giovedì 3 dicembre 2020) Con un nuovo decreto legge il Governo ha fissato le norme anti-contagio in vigore per il periodo di feste ormai imminente. Le regole valgono dal 4 dicembre e per quanto riguarda gli Spostamenti non ci saranno distinzioni tra zone rossa, arancione o gialla. L’obiettivo è quello di limitare fortemente il contatto interpersonale in un periodo dell’anno in cui tradizionalmente si svolgono pranzi, cenoni e feste con molte persone. In particolare un divieto ha provocato moltissime reazioni negativie, quello che da lunedì 21 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021, giorno della Befana, vieta, in tutto il territorio nazionale e per tutta la durata delle feste, compresi Capodanno e la Befana, ogni spostamento in entrata e in uscita tra le regioni o tra le province autonome. Moltissime persone che vivono sole, non potranno così ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Con un nuovo decreto legge il Governo ha fissato le norme-contagio in vigore per il periodo di feste ormai imminente. Le regole valgono dal 4e per quanto riguarda glinon ci saranno distinzioni tra zone rossa, arancione o gialla. L’obiettivo è quello di limitare fortemente il contatto interpersonale in un periodo dell’anno in cui tradizionalmente si svolgono pranzi, cenoni e feste con molte persone. In particolare un divieto ha provocato moltissime reazioni negativie, quello che da lunedì 212020 a mercoledì 6 gennaio 2021, giorno della Befana, vieta, in tutto il territorio nazionale e per tutta la durata delle feste, compresi Capodanno e la Befana, ogni spostamento in entrata e in uscita tra le regioni o tra le province autonome. Moltissime persone che vivono sole, non potranno così ...

