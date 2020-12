5 news sulla love story tra Shawn Mendes e Camila Cabello

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Manca pochissimo all’uscita di Wonder, l’ultimo album di Shawn Mendes. Per festeggiare questo suo ennesimo successo annunciato, la fidanzata Camila Cabello ha pensato bene di scrivergli una lettera su Instagram. Non so voi, ma dopo averla letta, io mi sono sciolta completamente. E il bacio? Solo occhi a cuoricino.