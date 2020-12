3500 miliardi in fumo: il costo della crisi è già altissimo per i lavoratori (Di giovedì 3 dicembre 2020) Donne, giovani, precari. Sono loro i più colpiti da una crisi “senza precedenti”, quella che si è abbattuta sul Paese a causa delle misure restrittive rese necessarie dalla lotta a Covid-19. E che ha finito per mettere in ginocchio i meno tutelati, piombati di colpo in un incubo. A dirlo è l’ultimo rapporto Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro), secondo il quale nei primi tre trimestri del 2020 sono andate in fumo complessivamente, nel mondo, il 12,1% delle ore lavorate, equivalenti a 345 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Dove i sussidi e lo stop ai licenziamenti hanno impedito che si perdessero posti di lavoro, la crisi ha comunque colpito durissimo: i salari sono crollati complessivamente del 10,7%, bruciando 3,5 trilioni di dollari. Ovvero, 3.500 miliardi. A soffrire maggiormente sono stati i ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Donne, giovani, precari. Sono loro i più colpiti da una“senza precedenti”, quella che si è abbattuta sul Paese a causa delle misure restrittive rese necessarie dalla lotta a Covid-19. E che ha finito per mettere in ginocchio i meno tutelati, piombati di colpo in un incubo. A dirlo è l’ultimo rapporto Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro), secondo il quale nei primi tre trimestri del 2020 sono andate incomplessivamente, nel mondo, il 12,1% delle ore lavorate, equivalenti a 345 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Dove i sussidi e lo stop ai licenziamenti hanno impedito che si perdessero posti di lavoro, laha comunque colpito durissimo: i salari sono crollati complessivamente del 10,7%, bruciando 3,5 trilioni di dollari. Ovvero, 3.500. A soffrire maggiormente sono stati i ...

NicolaTenerelli : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Effetto Covid anche sui salari. Vanno in fumo 3500 miliardi [di Valentina Conte] - VaniaToni1 : Effetto #Covid anche sui salari Vanno in fumo 3500 miliardi L’ultimo rapporto dell’Ilo: in nove mesi persi 345 m… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Effetto Covid anche sui salari. Vanno in fumo 3500 miliardi [di Valentina Conte] - repubblica : Oggi su Rep: ?? Effetto Covid anche sui salari. Vanno in fumo 3500 miliardi [di Valentina Conte] -

Ultime Notizie dalla rete : 3500 miliardi L’IT mondiale vale 3500 miliardi di dollari. Ma il Covid pesa per un meno 7,3 per cento la Repubblica General Motors richiamerà 7 milioni di auto per problemi agli airbag

(Teleborsa) - Costerà ben 1,2 miliardi di dollari, un terzo dell'intero utile netto fatto fino a questo momento nel 2020, a General Motors richiamare 7 milioni di auto a livello globale ...

Tre deputati di Fi nella Lega: c’è anche Ravetto. Centrodestra spaccato sul dialogo col governo, Berlusconi: “Senza di noi isolati e perdenti”

Il centrodestra si spacca (di nuovo) sull’ipotesi di dialogo con il governo. Dopo gli avvicinamenti tra Forza Italia e la maggioranza (e dopo le aperture dello stesso premier Conte), non solo Matteo S ...

(Teleborsa) - Costerà ben 1,2 miliardi di dollari, un terzo dell'intero utile netto fatto fino a questo momento nel 2020, a General Motors richiamare 7 milioni di auto a livello globale ...Il centrodestra si spacca (di nuovo) sull’ipotesi di dialogo con il governo. Dopo gli avvicinamenti tra Forza Italia e la maggioranza (e dopo le aperture dello stesso premier Conte), non solo Matteo S ...