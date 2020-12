298 grazie alla rete di portavoce che lavorano insieme per l’accessibilità universale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Enrica Sabatini, facilitatrice nazionale Coordinamento e Affari Interni del Team del Futuro Voglio raccontarvi cosa è successo questa mattina. Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità e insieme a Celeste D’Arrando, Stefania Doronzo, Marco Piazza, Ruggiero Quarto e Andrea Venuto ho presentato l’iniziativa “Lavoriamo insieme per l’accessibilità universale”. Per mesi abbiamo lavorato a questo progetto, coinvolgendo i consiglieri comunali e municipali del MoVimento 5 Stelle di tutta Italia per presentare, con un’azione collettiva e sinergica nella giornata di oggi, un atto importante in tutti i Comuni per tutelare i diritti delle persone con disabilità su tutto il territorio. grazie a questo lavoro di coordinamento e allo strumento Sharing di Rousseau, infatti, 289 ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 3 dicembre 2020) Enrica Sabatini, facilitatrice nazionale Coordinamento e Affari Interni del Team del Futuro Voglio raccontarvi cosa è successo questa mattina. Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità ea Celeste D’Arrando, Stefania Doronzo, Marco Piazza, Ruggiero Quarto e Andrea Venuto ho presentato l’iniziativa “Lavoriamoper”. Per mesi abbiamo lavorato a questo progetto, coinvolgendo i consiglieri comunali e municipali del MoVimento 5 Stelle di tutta Italia per presentare, con un’azione collettiva e sinergica nella giornata di oggi, un atto importante in tutti i Comuni per tutelare i diritti delle persone con disabilità su tutto il territorio.a questo lavoro di coordinamento e allo strumento Sharing di Rousseau, infatti, 289 ...

itsjustgaia : Grazie @taylorswift13 per aver trascorso 2.298 minuti con me su @Spotify quest'anno. Sei insostituibile per me.… - AlessioColzani : ?? 'SÌ' AL DECRETO #INVASIONE: GRAZIE A PD E 5STELLE TORNA LA MANGIATOIA. STOP #ESPULSIONI, CITTADINANZA PER CHIUNQU… - bluEgoes_ON : Bene, mi hanno unfollowato 2 persone così ora sono di nuovo a 298 follower grazie mille -

Ultime Notizie dalla rete : 298 grazie Poste Italiane, cresce del 298% l'e-commerce in provincia di Varese VareseNoi.it Covid: Tofalo, vicino a familiari Carabiniere morto

L'Arma dei Carabinieri "perde un altro suo uomo, portato via dal Covid. Stringo in un commosso abbraccio i familiari dell'appuntato ...

S. Teresa, nuovo look per tre piazze grazie ai cantieri di lavoro per disoccupati - FOTO

Nuovo look per tre piazze di Santa Teresa grazie ai cantieri di lavoro finanziati nel 2018 dalla Regione con un contributo totale di 146mila 972 euro. Un’iniziativa che ha consentito di aiutare 19 cit ...

L'Arma dei Carabinieri "perde un altro suo uomo, portato via dal Covid. Stringo in un commosso abbraccio i familiari dell'appuntato ...Nuovo look per tre piazze di Santa Teresa grazie ai cantieri di lavoro finanziati nel 2018 dalla Regione con un contributo totale di 146mila 972 euro. Un’iniziativa che ha consentito di aiutare 19 cit ...