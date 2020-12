Zucchero | ‘Semptember’ online il video del nuovo singolo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Esce l’11 dicembre “D.O.C. Deluxe” con sei brani inediti ed il duetto con Sting.“Sugar” Fornaciari torna nei negozi di dischi tradizionali, nei digital store e piattaforme streaming il prossimo 11 dicembre con “D.O.C. Deluxe”, un doppio CD contenente tutte le canzoni di “D.O.C.” e 6 nuovi brani, tra cui il duetto speciale con l’amico e collega Sting sulle note di“September”. Protagonisti recentemente di unpubblicato a sorpresa per i fan, in cui i due artisti si sono esibiti in italiano sulle note di “Fields of gold”,& STING, legati da una profonda e grande stima reciproca a livello artistico, oltre che da una lunga e fraterna amicizia, tornano a collaborare insieme con “September”, brano che sarà inserito anche nel disco “Duets” di Sting. “D.O.C. Deluxe” sarà disponibile in formato DOPPIO CD, ...