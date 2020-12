Zampa: 'Dal 20 dicembre vietati gli spostamenti tra Regioni' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dal 20 dicembre entrerà in vigore il 'divieto di spostamento tra le Regioni, salvo ragioni di necessità, come l'assistenza a un genitore solo, che richiederanno l'autocertificazione'. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dal 20entrerà in vigore il 'divieto di spostamento tra le, salvo ragioni di necessità, come l'assistenza a un genitore solo, che richiederanno l'autocertificazione'. Lo ha detto il ...

