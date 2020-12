Walter Zenga contro tre giocatori del Genoa | “Si fanno i fatti loro in tribuna | prendano esempio da Ibra”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Post polemico diapparso su Instagram. L’allenatore, attualmente in cerca di un ingaggio, ha criticato iindisponibili delche, mentre lasquadra stava perdendo, stavano ina ridere e scherzare guardando icellulari, mettendo a confronto il comportamento dell’infortunato Ibrahimovic che è andato in panchina per supportare i compagni: “La differenza tra un fuoriclasse Ibrahimovic, infortunato, va in panchina e incita i compagni… gli altri??? In 3 non hanno neanche le presenze necessarie per aver diritto al titolo diprofessionisti e invece di incitare e soffrire con i compagni… a 5 minuti dalla fine , sotto di un gol, che??? Giudicate voi… e poi chi ci rimette sono sempre ...