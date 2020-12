Volkswagen abbandona il motorsport alla fine dell’anno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Grossi cambiamenti in vista per la, che ha annunciato l’abbandono della sezioneal termine del 2020. La decisione è parte di un piano iniziato lo scorso anno, quando la casa automobilistica tedesca aveva tagliato il supporto ufficiale alle competizioni con motore a combustione interna.lascia il, il futuro è elettrico Si punta ad un futuro elettrico da parte di, che ha già deciso di trasferire 169 dipendenti della VWGmbH di HannoverAG di Wolfsburg. D’altro canto, però, nelle competizioni in cui i team privati corrono con vetture, dovrà essere garantito il supporto dell’azienda per quanto riguarda i ricambi. Il responsabile del ...