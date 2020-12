Vodafone e Disney presentano Neo, smartwatch per bambini con parental control (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Vodafone e Disney presentano “Neo“, l’innovativo smartwatch per bambini. Vodafone e Disney hanno unito la loro esperienza nella tecnologia e nell’intrattenimento per realizzare un dispositivo che coniughi funzionalità, design e divertimento. Il risultato è Neo, lo smartwatch per bambini che permetterà ai genitori di restare connessi con i propri figli interagendo con loro attraverso chiamate, chat ed emojis e ai più piccoli di essere più indipendenti e muovere i primi passi nel mondo digitale. Grazie alla tecnologia Vodafone, Neo consente ai bambini di scoprire, giocare e crescere: una fotocamera frontale integrata permette ai piccoli di immortalare le loro avventure quotidiane, il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) –“Neo“, l’innovativoperhanno unito la loro esperienza nella tecnologia e nell’intrattenimento per realizzare un dispositivo che coniughi funzionalità, design e divertimento. Il risultato è Neo, loperche permetterà ai genitori di restare connessi con i propri figli interagendo con loro attraverso chiamate, chat ed emojis e ai più piccoli di essere più indipendenti e muovere i primi passi nel mondo digitale. Grazie alla tecnologia, Neo consente aidi scoprire, giocare e crescere: una fotocamera frontale integrata permette ai piccoli di immortalare le loro avventure quotidiane, il ...

