Vodafone e Disney lanciano Neo, lo smartwatch per bambini (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È un’alleanza all’insegna dell’innovazione e dell’attenzione ai più piccoli quella annunciata in queste ore fra Vodafone e Disney. La società di telecomunicazioni e la casa di Topolino hanno presentato infatti Neo, uno smartwatch appositamente progettato per i bambini. Si tratta di un vero e proprio orologio intelligente che coniuga funzionalità, design e divertimento, e che permette ai più piccoli di fare i primi passi nel mondo della connessione digitale e ai genitori di rimanere connessi con i propri figli in totale sicurezza. Neo sfrutta la tecnologia Vodafone per consentire ai bambini di scattare foto grazie a una fotocamera frontale integrata. C’è anche un sistema di localizzazione e contapassi che registra i movimenti e dà la possibilità di impostare alcuni obiettivi per ... Leggi su wired (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È un’alleanza all’insegna dell’innovazione e dell’attenzione ai più piccoli quella annunciata in queste ore fra. La società di telecomunicazioni e la casa di Topolino hanno presentato infatti Neo, unoappositamente progettato per i. Si tratta di un vero e proprio orologio intelligente che coniuga funzionalità, design e divertimento, e che permette ai più piccoli di fare i primi passi nel mondo della connessione digitale e ai genitori di rimanere connessi con i propri figli in totale sicurezza. Neo sfrutta la tecnologiaper consentire aidi scattare foto grazie a una fotocamera frontale integrata. C’è anche un sistema di localizzazione e contapassi che registra i movimenti e dà la possibilità di impostare alcuni obiettivi per ...

LaStampa : Vodafone presenta Neo, lo smartwatch per bambini in collaborazione con Disney - DarioConti1984 : Vodafone Neo - lo smartwatch per bambini sviluppato insieme a Disney | - PuntoCellulare : Vodafone e Disney presentano Neo, l'innovativo smartwatch per bambini sviluppato congiuntamente. Le due aziende han… - LaStampa : Un orologio smart che si connette a internet ma solo sotto il controllo dei genitori, personalizzabile con tanti pe… - LaStampaTech : Un orologio smart che si connette a internet ma solo sotto il controllo dei genitori, personalizzabile con tanti pe… -