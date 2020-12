Violano la zona arancione e vengono trovati a oltre 700km di distanza da casa | beccati a vendere foto di Maradona in strada

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un viaggio lunghissimo, la violazione della norma in termini di spostamenti tra Regioni, per essere alla fine…per aver tentato didellediin. Sì avete capito bene: è successo stamattina a Latina. Fuori dalla loro Regione,dia Latina Sono stati i poliziotti della Volante a beccare in pieno centro due giovanissimi pregiudicati. I due, poco più che ventenni, con numerosi precedenti penali ed entrambi provenienti dal Piemonte, passeggiavano lungo le vie dello shopping del capoluogo pontino, chiedendo insistentemente ai passanti di acquistaredi. I giovani però sono stati notati dai commercianti del centro ed ...