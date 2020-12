VIDEO Borussia Dortmund-Lazio 1-1 | Highlights | gol e sintesi | Immobile pareggia su rigore | gli ottavi di Champions sono vicini

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lahato colper 1-1 nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dellaLeague 2020-2021 di calcio. I biancocelesti hanno ottenuto un risultato estremamente positivo, che li avvicina aglidi finale della massima competizione europea: basterà un pareggio in casa settimana prossima contro il Brugge per chiudere i conti. I tedeschipassati in vantaggio al 44? con una bella conclusione di Guerreiro al termine di un’azione ben costruita, ma lanon ha mai mollato la presa e ha cercato il pareggio, agguantandolo al 65?: Cirotrasforma il calcio diconcesso per un fallo di Schulz su Milinkovic-Savic. Di seguito il...