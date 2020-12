VIDEO Asia D’Amato show alle parallele | spettacolare combinazione Nabieva+Pak | prosegue il lavoro verso le Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le Fate stanno studiando grandi novità tecniche, con l’obiettivo di portare in gara elementi sempre più difficili e continuare a inseguire grandi obiettivi. L’Italia conquistò unamedaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019 ed era lanciatissimaledi Tokyo, ma purtroppo l’emergenza sanitaria ha stravolto il calendario e ha rimandato tutti i piani delle azzurre. Questa stagione è stata privata di tutti gli eventi internazionali (non ci presenteremo agli Europei pre-natalizi, come tantissime altre big), ma le ragazze del DT Enrico Casella non si sono mai fermate e hanno continuato adnarsi con grandissima caparbietà, cercando di incrementare i propri D Score.si è laureata Campionessa d’Italia nel concorso generale poche ...