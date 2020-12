Viaggio dentro le case degli scrittori che hanno fatto la storia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Sono entrata dalla porta principale, la casa era immersa nella penombra, e in cucina c’era odore di chiuso. Il parquet scricchiolava. Oltre il cancello, il giardino era dieci volte più piccolo di quanto immaginassi. La casa di Combray, Alla ricerca del tempo perduto, è stata l’inizio di tutto: da allora ho visitato molte altre case di scrittori, i miei scrittori.» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Sono entrata dalla porta principale, la casa era immersa nella penombra, e in cucina c’era odore di chiuso. Il parquet scricchiolava. Oltre il cancello, il giardino era dieci volte più piccolo di quanto immaginassi. La casa di Combray, Alla ricerca del tempo perduto, è stata l’inizio di tutto: da allora ho visitato molte altre case di scrittori, i miei scrittori.»

Lino_Scaccia : @DiodatoMusic @RaiPlay È stato un bellissimo viaggio.. dentro le tue emozioni, la tua storia, la tua vita e avendo… - paola_genovesi : @Paula___b ... è accaduto a molti di noi, fino a quando ti rendi conto che stai affrontando il viaggio più grande:… - GG7401 : RT @GG7401: 'Quella ricerca dell'amore dentro le solitudini ..' .Un nuovo viaggio dentro la tua novela .Geniale maestro @EstebanPerezsan ??… - SpookyEly : @MrsPaeoniaa_ E con che soldi? ??O pago l'affitto o viaggio, e a me piace vivere dentro casa - CaonFrancesca : Un viaggio dentro un volume scritto per dare ben più di un'idea su come 'salvare le vite' e un altro tra una serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio dentro Viaggio dentro le case degli scrittori che hanno fatto la storia Vanity Fair.it Scuole elementari, via i voti e dentro i giudizi: il parere di presidi e insegnanti

La riforma scuola riguarda anche le scuole elementari e prevede l'abolizione del voto per far spazio a quattro giudizi articolati.

Fleming nella tana di Goldfinger. Un tycoon di Macao ispirò il nemico di 007

Qua ndo Ian Fleming, nell’autunno del 1959, varca la soglia di Villa Verde, la residenza di Pedro José Lobo, l’«uomo d’oro» di Macao, non gli sembra di entrare nella casa ...

La riforma scuola riguarda anche le scuole elementari e prevede l'abolizione del voto per far spazio a quattro giudizi articolati.Qua ndo Ian Fleming, nell’autunno del 1959, varca la soglia di Villa Verde, la residenza di Pedro José Lobo, l’«uomo d’oro» di Macao, non gli sembra di entrare nella casa ...