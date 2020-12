Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)DEL 02 DICEMBREORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI A FONTE DI PAPA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA VALLE RICCA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO IN VIA NOMENTANA PER LAVORI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA LA PROVINCIALE PALOMBARESE E VIA MONTE CERVIALTO IN DIREZIONE TOR LUPARA SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA LA NOMENTANA E VIA DI MARCO SIMONE IN DIREZIONE TIBURTINA SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA A BORGO FAITI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DIE MONTI LEPINI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN CHIUSURA SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE, MENTRE A RIETI SULLA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO, STRADA CHIUSA AL ...