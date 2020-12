Verona, Juric conta gli infortunati in difesa: la situazione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ieri mattina il Verona di Juric ha ripreso gli allenamenti ma sono tanti i difensori gialloblù ai box. Domenica la sfida contro il Cagliari Ivan Juric, allenatore del Verona, si trova in emergenza. La vittoria contro l’Atalanta rimane ancora una grande soddisfazione ma la preoccupazione rimane concentrata sui tanti difensori in infermeria. Sono ancora ai box Cetin, Magnani, Kalinic, Gunter, Vieira, Ruegg, Benassi e Lovato. Fermo a causa della positività al Coronavirus Lazovic. Buone notizie per Ceccherini che ritorna a disposizione del mister e della squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ieri mattina ildiha ripreso gli allenamenti ma sono tanti i difensori gialloblù ai box. Domenica la sfida contro il Cagliari Ivan, allenatore del, si trova in emergenza. La vittoria contro l’Atalanta rimane ancora una grande soddisfazione ma la preoccupazione rimane concentrata sui tanti difensori in infermeria. Sono ancora ai box Cetin, Magnani, Kalinic, Gunter, Vieira, Ruegg, Benassi e Lovato. Fermo a causa della positività al Coronavirus Lazovic. Buone notizie per Ceccherini che ritorna a disposizione del mister e della squadra. Leggi su Calcionews24.com

