Venezuela, domenica le elezioni. Maduro: “Se vince l’opposizione, lascio” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro si è detto pronto ad accettare il risultato delle elezioni parlamentari di domenica e, nel caso di una vittoria delle opposizioni, si è impegnato a lasciare la presidenza. L’annuncio è arrivato tramite l’account Twitter ‘Prensa Presidencial’. Leggi su dire (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro si è detto pronto ad accettare il risultato delle elezioni parlamentari di domenica e, nel caso di una vittoria delle opposizioni, si è impegnato a lasciare la presidenza. L’annuncio è arrivato tramite l’account Twitter ‘Prensa Presidencial’.

agenzia_nova : #Venezuela #Maduro ha annunciato che potrebbe lasciare la presidenza - EuropeaEU : ????????Il Parlamento europeo non invierà un pool di osservatori elettorali in occasione delle legislative di domenica… - AgenziaASI : Venezuela: denunciati tentativi Usa di sabotare elezioni di domenica - silverslavery : Il vicepresidente del Venezuela annuncia che questa settimana il virus non contagierà. Ma solo perché l'ha decretat… -